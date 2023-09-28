Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen sona eriyor

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahramanyan yeni yılda Ermeni yönetiminin varlığının sona ereceğini söyledi.

Fotoğraf: Gabriel Gavin

17 Eylül’de Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı bir ‘antiterör’ operasyon başlatarak Ermeni güçlerden teslim olup ‘yasadışı rejime’ son verilmesini istemişti. Ermeni güçler, 24 saat sonra ateşkesi kabul etmişti.

BBC‘nin haberine göre Şahramanyan 1 Ocak’tan itibaren tüm devlet kurumlarını fesheden bir kararname imzaladığını duyurdu.

Şahramanyan, devletin feshedilmesi kararının ‘halkın fiziksel güvenliğinin ve hayati çıkarlarının sağlanması önceliğine dayandığını’ söyledi.

Yetkililere göre, çoğunluğu Ermeni nüfusun yarısından fazlası göç etmiş durumda. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ’da hiç Ermeni kalmayacağını söyledi.