Şimdi de bakanlık Altın Portakal’dan çekildi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeselin Altın Portakal Film Festivali’ne geri alınması üzerine festivalden çekildiğini duyurdu.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

Aralarında başkan Demet Akbağ’ın da yer aldığı 20 jüri üyesi, ‘filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceğini’ belirterek belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Yönetmen ve yapımcılar da sansüre karşı durmuş; Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 film festivalden çekilmişti.

Söz konusu karara sosyal medyada da yoğun tepki gösterilmişti.

Altın Portakal Film Festivali bugün geri adım atarak belgeselin seçkiye yeniden dahil edildiğini açıklamıştı.

pic.twitter.com/VaKzKVL41a — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) September 28, 2023

Bunun üzerine şimdi de kültür ve turizm bakanlığı festivalden çekildiğini açıkladı.

Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre ‘sanatın provokasyon olarak kullanılması’ndan ve ’15 Temmuz’un itibarsızlaştırılması’ndan dolayı bakanlık festivalden çekildi.