İstanbul’da kuvvetli yağış yarına kadar sürecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da yarın sabaha kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar için uyardı.

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AFAD‘dan yurttaşlara yollanan mesajda şunlar dendi:

“Meteorolojiye göre İstanbul’da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) aktardığına göre İstanbul’da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da birkaç derece azalabilir.

Metro seferleri iptal edildi

İBB, yağışların yarına kadar sürebileceğini hatırlayarak olumsuz durumlarda ALO 153’ün aranmasını istedi.

Bunun yanında TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları iptal edildi.

T4 Topkapı – Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı ve Kiptaş-Venezia istasyonları arasında yapılıyor.

T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay hattında ise seferler Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılıyor.

Su baskınları

Şiddetli başlayan yağmur sonrası İstanbul’da bazı yerleri su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, su basma riski olan yerlerin boşaltılması gerektiğini söyledi.