İstanbul’a bu geceden itibaren yağmur geliyor

İstanbul’da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da birkaç derece azalabilir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor. Bugün güne 21 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlandı.

Gün boyu benzer hava koşulları, gece saatlerinden sonraysa Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, İstanbul’da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

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Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 santigrat derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sel ve taşkın ihtimali

Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor.

İBB ekipleri bu nedenle cadde ve meydanlardaki mazgal, baca ve dere temizliklerini yapıyor. Caddeleri su altında bırakan çöp vb. maddelerin de yağış öncesi ilçe belediyeleri tarafından hızla toplanması da önem arz ediyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarı ila 1 ila 3 santigrat derece altında seyredeni öngörülüyor.