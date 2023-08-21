İBB yurtlarına başvurular başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtlarına başvurular bugün başladı.

Fotoğraf: İBB

Bu yıl 5 bin 191 yatak kapasitesiyle hizmet verecek yurtlara yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurulabiliyor.

Online olarak alınacak başvurular için yedi günlük bir süre tanınacak. Web sitesinde başvuru ekranı 27 Ağustos gece 23:59’a kadar açık olacak. Başvuru sonuçları da yine aynı web sitesinden duyurulacak.

Kimler başvurabilecek?

Başvurularda; öğrencinin T.C. vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması, ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması, taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması, zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması, kamu personeli olmaması, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması, yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması şartları aranacak.

Kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1300 lira

Yurtlarda geçen yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurtların bu yılki ücretininse kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1300 lira olması planlanıyor.

Öğrenciler, değerlendirme sürecinin ardından sonuçlara 11 Eylül’den sonra başvuru yaptıkları web sitesinden ulaşılabilecek.

15-21 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül tarihleri arasındaysa yedek listedeki öğrenciler 09:00-19:00 saatleri arasında yurtlara kayıt yaptırabilecek. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da web sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek yurtlar

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