‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan liselinin üç yıla kadar hapsi istendi

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kasığına sürttüğü için tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ten üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: istanbulanadolu.adalet.gov.tr

Söz konusu hareketinin yer aldığı sosyal medya videosu dolaşıma girince 17 yaşındaki A.E.S. ‘halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından 20 Eylül’de tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.E.S.’nin 11’nci sınıf öğrencisi olduğu, videonun yaklaşık iki yıl önce 9’uncu sınıf öğrencisiyken çekildiği belirtildi. A.E.S. ‘fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini’ söylemiş.

A.E.S. hakkında ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’ kapsamında bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar hapsi istendi. A.E.S.’nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza üçte bir oranında indirildi. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca savcılık ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan takipsizlik kararı verdi.