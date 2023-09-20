Atatürk’ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen A.E.S, tutuklandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görülmesi büyük tepki çekti.
İstanbul Valiliği, şahsın 17 yaşındaki A.E.S olduğunu ve gözaltına alındığı duyurmuştu.
AA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S, Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, ‘halkın bir kısmını sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüpheli A.E.S’nin tutuklanmasına hükmetti.