Camide içkili fotoğraf paylaşan kişiye dört yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da camide vodkayla fotoğraf paylaşan 19 yaşındaki S.Y.Ö. hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görsel: AA

Ataşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde içki içtiğini gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 16 Eylül 2023’te tutuklanan 19 yaşındaki S.Y.Ö. hakkında Anadolu başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden S.Y.Ö.’nün saat 13.30’da cami bahçesine, saat 14.48’de ise elinde bir spor çantayla camiye girdiği, içeride kameranın açısından çıkıp sosyal medya için fotoğraf çektiği tespit edildi.

S.Y.Ö. savunmasında hesabın kendisine ait olduğunu, olay günü hesabı kapatıp paylaşımı sildiğini belirtti.

Söz konusu fotoğrafı paylaştığını kaydeden S.Y.Ö., şunları dedi:

“Arkadaşımla sohbet ederken din konusunda tartışma oldu. Sonra ayrıldık. Ben camiye gittim, avlusunda otururken votka şişesini çıkarıp içtim. Oturmaya devam ederken sosyal medyada geziniyordum. Can Demir Karadağ isimli şahsın videosunu izlerken ben de votkayla camide fotoğraf çektim. Amacım mizah yapmaktı. Çok pişmanım. Dinle dalga geçmek gibi bir amacım yoktu. Ailem namazında niyazında olan insanlardır. O gün alkol davranışlarımı olumsuz etkiledi. Normalde bu paylaşımı yapacak biri değilim.”

Savcıdan ‘maneviyat’ övgüleri

Savcı İsmail Teker, ‘Türk toplumunun hakim olduğu coğrafyalarda hoşgörüsü ve yardımseverliği ile tanınan bir millet olduğunu’ söyledi.

‘Manevi değerlerin geçmiş nesillerden bugüne saygı ve hoşgörü ile aktarılan, toplumu bir arada tutmaya yarayan değerlerin bütünü olduğunu’ savunan Teker, şunları dedi: “Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihteki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği, daha önce de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği kanaatine varılmıştır.”

Dört yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli S.Y.Ö. hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’den bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Savcılıkça hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi‘nce kabul edildi.