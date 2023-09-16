Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul’da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
AA’nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö’nün işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.