Öğrencilere ücretsiz öğün ertelendi mi?

MEHMET BARAN KILIÇ

Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğle okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesinin 2026’ya ertelendiği öne sürüldü. Ancak, gerçek başka.

Fotoğraf: AA

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ‘okul gıdası hakkında tebliğde’ aşağıdaki maddeler yer alıyor.

Bu maddeler ‘öğrencilere ücretsiz öğün verilmesinin ertelendiği’ yönünde yorumlandı.

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Ancak, gerçek farklı.

Okul gıdası hakkında tebliğ ilk olarak 22 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğinin amacı şu ifadelerle anlatılıyor: “Bu tebliğin amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir.”

Yani tebliğle birlikte okullarda öğrencilere satılan ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını sağlayıp logo almaya hak kazanması zorunluluğu getiriliyor.

9 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de 22 Ekim 2020 tarihli tebliğe ek bir tebliğ yayınlandı. Tebliğin ‘geçici 1’inci maddesinde’ şu ifadeler yer alıyor: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5’inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarıyla 7’nci maddesi hükümleri 11 Eylül 2023 tarihine kadar uygulanmaz.”

Söz konusu tebliğiyle uygulanması 11 Eylül 2023’e kadar ertelenen maddeler şu şekilde:

5’inci madde 7’nci madde

Bu tebliğiyle birlikte okul gıdası logosu alınması zorunluluğu 11 Eylül 2023’e ertelendi.

Bugünse bu tebliğlere ek yeni bir tebliğ daha yayınlandı. Bugün yayınlanan tebliğde, ‘geçici 1’inci maddede’ yer alan ’11 Eylül 2023′ tarihinin ’14 Eylül 2026′ olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Yani okul gıdası logosu alınması zorunluluğu 2026’ya ertelendi.

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Özetle, ertelenen şey kantin vb. yerlerde satılan ambalajlı gıdaların ‘okul gıdası logosu’ alınması zorunluluğu.

Ücretsiz öğünlerle ilgiliyse şimdilik herhangi bir gelişme yok.