İklim krizi: Japonya’da bozayı yavrularının yüzde 80’i somon kıtlığından öldü

Japonya’da bozayı yavrularının yüzde 80’i somon bulamadığı için açlıktan öldü. Uzmanlara göre somon kıtlığının ana nedeni, iklim krizi kaynaklı artan deniz sıcaklıkları.

Fotoğraf: Takayuki Kakuno

The Guardian‘ın haberine göre her şey Hokkaido bölgesindeki Şiretoko yarımdasında yaşayan tur teknesi kaptanı Katsuya Noda’nın dikkatiyle ortaya çıktı. Kaptan, yarımadanın doğu kıyısında çaresizce yiyecek arayan ve açlıktan ölmek üzere olan bir ayı yavrusu fark etti. Ayının yemek bulmak için kayaları ters çevirdiğini ve deniz yosunu yığınlarını karıştırdığını gören Noda durumu yetkililere bildirdi.

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Kaptan şöyle dedi: “Bazı ayılar gerçekten zayıfladı. Geçen yıl olduğu gibi nehirlerde balık kalmadığı için zor zamanlar geçiriyorlar.”

Yetkililer de Japonya‘nın kuzeyinde bu yıl doğan her 10 bozayı yavrusundan sekizinin somon sayısındaki azlık nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Pembe somon, Shiretoko yarımadasında yaşayan yaklaşık 500 bozayı için önemli bir besin kaynağı.

Hokkaido’daki nehirlerde yumurtlayan pembe somon balığı, kışı denizde geçiriyor, ağustos ile ekim arasında yumurtlamak için geri dönüyor.

Uzmanlar, Hokkaido açıklarındaki deniz yüzeyi sıcaklığının 2021 temmuz ortasından ağustos başına kadar 20°C’nin üzerinde kaldığını söyledi. Söz konusu sıcaklık yılın bu dönemi için ortalamanın 5°C üzerinde.

Hokkaido Üniversitesi‘ndeki araştırmacılar, küresel ısınmanın mevcut hızıyla devam etmesi halinde ada çevresindeki deniz suyu sıcaklığının 1980’lerdeki seviyelere kıyasla 2090’larda 10°C’ye kadar artacağı konusunda uyarıdı.