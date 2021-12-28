Akşam Postası / 28 Aralık 2021

İstanbul’da HDP binasına silahlı saldırı girişimi: ‘Faciadan dönülmüş’

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Bahçelievler’deki parti binasına yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Türkiye içki tüketiminde sonuncu, içki vergisinde 3’üncü

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, sene başından bu yana takip ettiği Türkiye’nin kayıt dışı içki tüketim verilerini yayınladı.

Demirtaş, Roboski’yi andı: Katliam talimatını veren de uygulayan da görevde

Roboski Katliamı’nı 10’uncu yılında anan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Katliam talimatını veren de uygulayan da halen görevde” dedi.

BDDK verileri bakanı doğrulamadı: Dolardan TL’ye geçiş sınırlı

Fotoğraf: Diken

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) öncü verileri TL’de geçen hafta yüzde 50’yi bulan değer artışında ‘dolar hesaplarını bozanlar‘ın sınırlı bir rol oynadığını gösteriyor.

TTB sordu: Turkovac’ın güvenli ve etkili olduğunu gösteren rapor var mı?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yerli aşı Turkovac’la ilgili “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sordu.

Ümit Özdağ’dan Suriyeli kuyumcuya ‘kimlik kontrolü’

Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir’de kuyumculuk yapan Suriyeli bir esnafın dükkanına girerek ‘kimlik kontrolü’ yaptı, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

Kılıçdaroğlu HDP liderleriyle görüştü: Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. CHP lideri, kavgaya değil, barışa öncelik vermek gerektiğinin altını çizdi.

TL oynaklıkta Bitcoin’i yakaladı

Türk Lirası’ndaki oynaklık seviyesi kripto para birimi Bitcoin’i yakaladı.

Enflasyonun bu ay yüzde 30’u aşması bekleniyor

Tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) aralık ayında 18 yılın zirvesi yüzde 30,6’ya yükselerek hedefin hayli üzerine çıkması bekleniyor.

Türkiye’de uzun Covid: Bir senedir çalışamayanlar var

‘Uzun Covid’ veya ‘post-Covid’ sendromu son zamanlarda dünya genelinde daha yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye’de uzmanlara göre, uzun Covid-19 henüz sistematik bir şekilde takip edilmiyor. Türkiye’de bu sendroma yakalananlardan bir senedir işine devam edemeyenler var.

Twitter’ın reklam yasağı kaldırıldı

Sosyal paylaşım platformu Twitter’a uygulanan reklam yasağı kaldırıldı.

30 kişinin öldüğü Emrah Apartmanı davasında, tutuklu sanık kalmadı

İzmir’deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı’na ilişkin davada binanın fenni mesulünün konutunu terk etmeme şartıyla tahliyesine karar verildi. Böylece tutuklu sanık kalmadı.

Anne-babası sigara içen çocuğun sigaraya başlama ihtimali dört kat daha fazla

Anne-babası sigara içen çocukların sigaraya başlama ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

Eurostat da TÜİK’ten dertli: Tavsiyeler sınırlı ölçüde uygulandı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat, yöneticilerinin sık sık değişmesinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğini belirtti. Eurostat, TÜİK’in tavsiyeleri sınırlı ölçüde uyguladığının altını çizdi.