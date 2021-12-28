Demirtaş, Roboski’yi andı: Katliam talimatını veren de uygulayan da görevde

‘Uzun Covid’ veya ‘Post-Covid’ sendromu son zamanlarda dünya genelinde daha yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye’de uzmanlara göre, uzun Covid-19 henüz sistematik bir şekilde takip edilmiyor. Türkiye’de bu sendroma yakalananlardan bir senedir işe devam edemeyenler var.