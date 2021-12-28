Demirtaş, Roboski’yi andı: Katliam talimatını veren de uygulayan da görevde

Roboski Katliamı’nı 10’uncu yılında anan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Katliam talimatını veren de uygulayan da halen görevde” dedi.
10 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanında 34 kişi hayatını kaybetmişti. O dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakan, Savunma Bakanı Hulusi Akar da genelkurmay 2’nci başkanıydı.
Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Elbet bir gün, bütün suçların hesabı bağımsız yargı önünde tek tek sorulacak. Sözümüzü unutmayacağız. #Roboski10YılOldu“