TBB heyeti, Roboski anmasında: Hukuk sustuğunda yaraları saramazsınız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki heyet, 10 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucunda hayatını kaybeden 34 kişiyi anma törenine katıldı.

Fotoğraf: TBB

28 Aralık 2011 günü saat 21.39 ila 22.24 arasında, Türkiye ordusu Irak sınırında kaçakçılık yapan bir grubun üzerine dört adet bomba bıraktı. Grupta 38 erkek ve çocukla en az 50 katır bulunuyordu. Katırlar petrol ve sigara taşıyordu. Sadece dört kişi hayatta kalabildi. Ölenlerden 19’u henüz reşit bile değildi.

Törende konuşan Sağkan şunları kaydetti: “Gönül isterdi ki biz bugün buraya elimizde karanfiller ve adaletle gelebilmiş olsaydık. Gönül isterdi ki gerçekler ortaya çıkartılmış, aradan geçen 10 yıldan sonra bu işin sorumluları bağımsız ve tarafsız yargının önünde hesap vermiş, ailelerin bir nebze olsun yaraları sarılmış, biz de buraya o acıyı paylaşmaya gelmiş olsaydık.

Ancak ne yazık ki aradan geçen 10 yıllık sürede 19’u çocuk, 34 insanımızın yaşamını kaybettiği bu menfur olaya ilişkin olarak, etkin ve şeffaf bir kovuşturma süreci yürütülmediği gibi maalesef tek bir yetkilinin dahi hesap vermek üzere yargı makamlarının önüne çıkartılmadığına tanığız. Ülkemizde çok uzun zamandır devam eden cezasızlık politikasının çok ağır bir örneğini daha yaşadığımız bir durumla karşı karşıyayız.”

‘Yaraları sarmanın yolu hukuku işletmektir‘

Sağkan, ‘ailelerin acılarını paylaşmanın dışında bir şeyler yapmak gerektiğini’ de ifade ederek, “34 yurttaşımız, 19’u çocuk, 10 sene önce katledildi. Şunu biliyoruz ki, yaraları sarmanın yolu hukuku işletmektir” dedi.

TBB başkanı şöyle devam etti: “Hukuk sustuğu zaman yaraları saramazsınız. Adaleti tesis etmediğiniz zaman kanayan yarayı durduramazsınız. Türkiye Barolar Birliği olarak bundan sonraki süreçte Roboski’de yaşanan olayın gerçek şekliyle ortaya çıkması için adaletin tesis edilmesi için ağlayan annelerin gözyaşlarının bir nebze olsun dinebilmesi için bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek noktasındaki kararlılığımızı ifade ederek, hayatlarını kaybeden 34 insanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum.”