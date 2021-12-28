Eurostat da TÜİK’ten dertli: Tavsiyeler sınırlı ölçüde uygulandı

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu E urostat, yöneticilerinin sık sık değişmesinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğini belirtti. Eurostat, TÜİK’in tavsiyeleri sınırlı ölçüde uyguladığının altını çizdi.

İktisatçılar, TÜİK’in açıkladığı verilerini gerçekçi bulmuyor. Özellikle de enflasyon verileri inandırıcı gelmiyor. Kurum aralık ayının başında yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak duyurmuştu. Ancak bağımsız sosyal bilimcilerin hesaplamasına göre bu oran yüzde 50’yi aşıyor.

TÜİK geçen yıl görevden almalarla da gündeme geldi. Bu hamleler, iktidarın verilere ‘müdahale’ ettiği eleştirsini de artırdı. Kurumun başına şubat ayında Prof. Sait Erdal Dinçer getirilmişti. Bu değişimin ardından mayıs, temmuz ve ağustos aylarında başkan yardımcıları dahil birçok pozisyonda değişikliğe gidildi. Kararlar cumhurbaşkanlığı eliyle alındı.

Dinçer dün ”Enflasyon hesaplamalarımız, örneklemeler ve ürün seçme standartlarımızı Eurostat’a göre yapıyoruz. Tüm ölçümlerimizi ve verilerimizi düzenli olarak Eurostat’a gönderiyoruz. Kimi zaman yaptığımız ölçümler ve rakamlar üzerine karşılıklı konuşuyoruz. Çok disiplinli ve katı kuralları var. Bir anlamda bizi denetliyor” demişti.

Ancak atıf yapılan Eurostat da TÜİK konusunda ‘dertli.’

‘Tavsiyeler sınırlı ölçüde uygulandı’

Eurostat, Dünya gazetesine verdiği demeçte “TÜİK’in görevlerini yerine getirmesinde, verilerinin doğruluğunda ve bağımsızlığında herhangi bir iyileşme ya da bozulma gözlemlediniz mi?” yönündeki sorusuna, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki 2021 raporundan alıntı yaparak şu yanıtı verdi: “Türkiye istatistik alanında orta düzeyde hazırlıklıdır. Türkiye, AB müktesebatına daha fazla uyum sağlama ve yıllık ulusal hesaplar ve Aşırı Açık Prosedürü ile ilgili uyum düzeyini iyileştirme konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanının ve diğer yönetim pozisyonlarının sık sık değişmesi, kurumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelemektedir. Geçen yıl bulunulan tavsiyelerin sınırlı ölçüde uygulandığı görüldü.“