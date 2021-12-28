İkinci el araba fiyatlarında yüzde 50’lik düşüş bekleniyor

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurlarındaki gerileme sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 50’lik bir düşüş beklendiğini duyurdu.

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Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle 18,4’teki tarihi zirvesinden 11 lira seviyelerine kadar çekilmişti.

Son üç ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, kurdaki çekilme sonrası şu ana kadar 15 otomobil firmasının indirime gittiğini, bu sayının 22’ye çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Hüsamettin Yalçın

Söz konusu dönemde İkinci el araçlarda sıfırlara göre çok yüksek artışlar yaşandığını kaydeden Yalçın şu değerlendirmelerde bulundu: “Markalar sıfır otomobillerin fiyatlarını hızlıca geri çekebiliyor ama ikinci el piyasasında öyle olmuyor. Bu piyasadaki araç fiyatları genelde biniciler, esnaf dediğimiz galericiler, yetkili satıcılar tarafından belirleniyor. Yaz aylarında yüksek maliyetli ikinci el araç alan kişiler, fiyatları sıfır otomobillerdeki gibi gevşetemiyor. Ama gevşetmek zorunda kalacaklar. Tabi döviz kurunun belli bir oranda sabit kalması önemli bir kriterdir. Ocak ayında döviz kurundaki geri gelme devam ederse ikinci el arabalarda fiyatlar bir ay sonra daha düşük seviyelere gelecektir. Fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş olacağını öngörüyoruz.”

‘İkinci el araç alacaklar beklemeli’

Yalçın şöyle devam etti: “Yüzde 50 indirim ciddi bir oran çünkü fiyatlar çok şişti. Bunun en büyük nedeni binincilerin online ilan sitelerinde fiyatları artırıyor olmalarıdır. Aynı model araç biri 200 bin lira yazıyor, diğeri ‘benim arabam daha iyi’ diyerek 250 bin lira yazıyor. Eski fiyatlara dönüş de pek mümkün olmasa da bir ay önceki fahiş fiyatlar da olmaz diye düşünüyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç almak için doğru zaman. Eğer bulabilirlerse hemen almalarını tavsiye ederim. Ancak ikinci el otomobillerde öyle değil. Fiyatların düşmesi için en az bir ay var. İkinci el araç almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekiyor.”