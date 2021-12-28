Vaka sayısı 32 binin üzerinde!

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 176 vaka, 184 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 368 bin 842 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 104 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayılarının hızla yükseliyor. 19 Aralık’ta 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir hafta içerisinde 20 binin üstüne ulaşmış; dün itibariyle 26 binin üzerine çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız.”