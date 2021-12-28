Twitter’ın reklam yasağı kaldırıldı

Sosyal paylaşım platformu Twitter’a uygulanan reklam yasağı kaldırıldı.
Bu yılın ocak ayında yürürlüğe giren yeni yasa, sosyal medya platformlarına Türkiye’de resmi temsilci atama zorunluluğu getirmişti. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen Twitter’a ise reklam yasağı konmuştu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, söz konusu yasağı kaldırdı.
‘Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı’, bugün Resmi Gazete’de yayındı.
Kararda, ağ sağlayıcının temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirdiği kaydedildi.