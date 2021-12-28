Anne-babası sigara içen çocuğun sigaraya başlama ihtimali dört kat daha fazla

Anne-babası sigara içen çocukların sigaraya başlama ihtimalinin dört kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

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Britanya’da sigarayı bıraktırmak için hükümetin düzenlediği Better Health Smoke Free kampanyasının açıkladığı verilere göre anne-babası sigara içen gençlerin yüzde 4,9’u sigaraya başlarken, sigara içmeyenlerin çocuklarında bu oranının yüzde 1,2 olduğu görüldü.

Analizlerde sigarayı deneme oranlarının da çocukları yetiştirenlerin sigara içmesi durumunda çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu çocukların yüzde 26’sı sigarayı denerken, sigara içmeyen ebeveynlerin çocuklarında bu oran yüzde 11’de kaldı.

Yıl biterken anne-babalara yeni yıl kararı olarak sigarayı bırakmayı tavsiye eden uzmanlar bu kararın etkisi yıllarca sürecek fayda sağlayacağını vurguladı.

Kampanyaya katılan uzmanlardan çocuk psikoloğu Dr Bettina Hohnen şunları söyledi: “Çocukları doğrudan pasif içiciliğe maruz bırakmasak veya onların önünde sigara içmeyerek sigara içtiğimizi gizlediğimize inansak bile, siz farkında bile olmadan çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olabilir ve çocuklar bu alışkanlığı kapabilir. Çocuklar, ebeveynlerinin ve bakıcılarının davranışlarını kopyalar. Eylemler gerçekten kelimelerden daha çok şey söyler. Bu nedenle sigara içmiyorsanız gelecekte çocuklarınızın sigara içme şanslarını önemli ölçüde azaltacaksınız.”