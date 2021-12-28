TL oynaklıkta Bitcoin’i yakaladı

Türk Lirası’ndaki oynaklık seviyesi kripto para birimi Bitcoin’i yakaladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda eylül ayında başlayan faiz indirimleri TL’de görülmemiş değer kayıplarına yol açmış, dört ay önce 8,5 civarında seyreden dolar/TL geçen hafta 18,4’e kadar çıkarak rekor çıkmıştı.

Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü bazı ekonomik tedbirlerin yanında ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir ürünü başlatmasıyla TL bir günde yüzde 50, bir haftadan kısa sürede yüzde 80’e ulaşan değer kazancı yaşadı.

TL’de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp ancak yüzde 56’dan yüzde 36 civarına kadar geriledi.

Piyasalarda oynaklığıyla bilinen en büyük kripto para birimi Bitcoin’se, bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayarak, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolara kadar çıkmış, ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. BTC sonraki süreçte, yatırım fonlarıyla ilgili olumlu haber akışıyla kasım ayında kendini 66 bin doların üstüne atabilse de, dünya genelindeki sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 40-50 bin dolar arası dalgalı bir seyir çizmişti.

Bloomberg verilerinden faydalanarak iki para biriminin oynaklık endeksini çıkaran ekonomist Erik Meyersson bunu Twitter’da paylaştı.

Grafikte TL’nin oynaklıkta BTC’yi yakaladığı görülüyor.