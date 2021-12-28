Roboski: ‘Kaçınılmaz hata’ ve açılamayan dava

28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu ve Gülyazı köyü sakinleri, sınır ticareti veya diğer adıyla kaçakçılık yapmak için yolda oldukları sırada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları tarafından bombalandılar. Bombardımanda 17’si çocuk 34 kişi hayatını kaybetti ve yaşananlar Türkiye tarihine Roboski Katliamı olarak geçti.

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Üstünden 10 yıl geçen katliamdan sonra, Taraf gazetesi bombardımana neden olan bilgilerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından verildiğini öne sürdü. MİT ise iddiaları yalanladı.

Olaydan birkaç gün sonra konuşan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan insansız hava araçları (İHA) ve istihbarattan gelen bilgiler sonucu bölgede uçuş yapıldığını söyledi.

Dönemin hükümet sözcüsü AKP’li Bülent Arınç ise 2 Ocak 2012’de olayda kasıt olmadığını dile getirdi. Arınç ayrıca resmi özür dilenmeyeceğini, ancak yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini duyurdu.

2012 yılının şubat ayında kişi başı 123 bin TL tazminat ödense de aileler bunu kabul etmeyeceklerini kamuoyuna açıkladı.

Yaşananları araştırmak üzere TBMM’de kurulan komisyon da 2013 yılının mart ayında tamamladığı raporunda olayda kasıt olduğuna dair delil bulunamadığı tespitine yer verdi.

Roboski Katliamı’na dair soruşturma başlatan Diyarbakır başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek dosyayı askeri savcılığa gönderdi.

Ocak 2014’te soruşturmasını tamamlayan askeri savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık, kararında soruşturulan beş asker için ‘kanunun emrini icra kapsamında kendilerine verilen görev gereklerini yerine getirdikleri, görev gereklerini yerine getirirken kaçınılmaz hataya düştükleri dolayısıyla eylemleri hakkında kamu davası açılmasını gerektiren bir sebep bulunmadığı’ tespitini yaptı.

Savcılık ayrıca yaşananlara ilişkin ‘kaçınılmaz hata’ tabirini kullandı.

AYM’den ret

Aileler bunun üzerine 18 Temmuz 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Sonrasında AYM, ailelerin avukatlarından eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Lakin belgelerin süresinde tamamlanamadığını belirten AYM, başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran ailelerin karşısına bir kez daha eksik evrak sorunu çıktı. AYM’nin kararına atıfta bulunan AİHM, iç hukuk yolları tüketilmediği için başvuruyu kabul etmedi.

Yıllar sonra 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası dosyaya dair hukuk yolu yeniden açıldı. Dönemin enerji ve tabii kaynaklar bakanı Berat Albayrak, Roboski Katliamı’nda ‘FETÖ izi olduğu’ iddiasında bulundu.

Yakınlarını kaybedenlerin aileleri bu açıklamayı delil olarak göstererek, Diyarbakır başsavcılığına yeniden suç duyurusunda bulundu.

Dosya Uludere ve Şırnak başsavcılığına gönderildi ve 25 Kasım 2020 tarihinde dosya için takipsizlik verildi, itirazlar reddedildi. Aileler bunun üzerine bir kez daha AYM’ye başvuruda bulundu. Dosya halen AYM’de beklemede.