Dört kişiden biri ekmeğini Halk Ekmek’ten alıyor

MetroPoll Araştırma’ya göre her dört kişiden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin indirimli ekmek büfesi Halk Ekmek’ten alışveriş yapıyor.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre şirketin aralık ayı araştırması, fırındakiler gibi 2,5 liraya değil 1,25 TL’ye satılan Halk Ekmek’e büyük rağbet olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 43,1’i fırından, yüzde 24,6’sı market ve bakkaldan, yüzde 23,5’i de Halk Ekmek büfesinden ekmek aldığını söyledi. Yüzde 6.2’lik kesim ise ekmeği evde yapıyor.

Katılımcılardan yüzde 14,2’si gıda harcamalarını karşılayamadığını, yüzde 57,3’ü ise karşılamakta zorlandığını belirtirken, yüzde 28’i gıdasını rahatlıkla karşılayabildiğini kaydetti.