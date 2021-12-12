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Yaramazlara biraz batar!

Halk Ekmek’in yöneticisi: Büfelerde ekmek bitiyor, kuyruklar bitmiyor

Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu başkan vekili Özgen Nama, günde 2,6 milyon ekmek ürettiklerini ancak talebe yetişemediklerini söyledi.

İstanbul’da ekmek 2,5 liraya zamlanırken, bazı fırınlarda 3,5 liraya satılmaya başladı. Alım gücü düşen vatandaşlar da 1 lira 25 kuruşa satılan Halk Ekmek’ten satın almak için kimi zaman kuyruk beklemek zorunda kalıyor.


Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’a konuşan Namaz, talep artışının yoksulluğun ‘net fotoğrafı’ olduğunu belirtti.

Tam kapasite çalışan üç fabrikayla günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini ifade eden Nama, şunları söyledi: “Büfelerde ekmek bitiyor ama kuyruklar bitmiyor. Bugün üç değil, 13 fabrika olsa, 10 milyon ekmek üretsek de yetmeyecek. Bu büfeler 1970’lerde kurulmaya başlandı. O tarihten bugüne ne toplum bu kadar yoksullaşmıştı ne de büfelerde böyle kuyrukları görülmüştü.”

Yönetici, un stoklarının bitmek üzere olduğunu, yeni yıl için zamlı fiyatlarla alım yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

İstanbul’da bazı fırınlarda ekmek 3,5 liraya çıktı

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