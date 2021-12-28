Kılıçdaroğlu HDP liderleriyle görüştü: Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. CHP lideri, kavgaya değil, barışa öncelik vermek gerektiğinin altını çizdi.

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AA’nın haberine göre CHP genel merkezindeki görüşmede Kılıçdaroğlu’na, yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, genel sekreter Selin Sayek Böke ve grup başkan vekili Özgür Özel eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında, Türkiye’nin birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacı olduğunu, kavgalardan dolayı çok acılar çekildiğini belirterek şunları söyledi: “Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz, oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik, ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, ücretlinin sorunları… Bütün bunlar masaya yatırıldı, görüşüldü, tartışıldı. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir.”

‘Erken seçime dair ortak önerge teklifi’

Buldan, acil çözülmesi gereken konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu, bunun da erken seçim kararıyla mutlaka gündeme geleceğini vurguladı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vereceğimiz ortak önergeyle erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifimizi de sunduk sayın genel başkana. İstişare edecekler tabii ki milletvekilleriyle ve bize en kısa zamanda görüşlerini bildirecekler.”

Sancar, diyalog, müzakere ve istişareyle toplumsal barışın kurabileceğini topluma göstermek gerektiğinin ve muhalefetle yaptıkları görüşmelerin öneminin altını çizdi: “Heyetler arası görüşmeler olarak devam edecektir. İhtiyaç duyulduğunda başkanlar, eş başkanlar olarak bizler ve başkanlar düzeyinde de bu görüşmeleri sürdürme isteğimizi bir kez daha dile getirdik. Türkiye’nin sorunlarına birlikte çözüm aramamız lazım.”