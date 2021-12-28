Süt konseyi: Fiyatta indirim imkansız

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, süt ve süt ürünlerinde fiyat indirimine gitmenin şu anda imkansız olduğunu söyledi.

Ulusal Süt Konseyi, 8 Aralık’tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL’ye çıkarmıştı. Zammın ardından süt, tereyağ, peynir ve yoğurt fiyatlarında keskin artış olmuştu.

Bloomberg HT’ye konuşan Çallı’nın indirim değerlendirmeleri şöyle: “29 Kasım’da süt ile ilgili bir toplantı yapmıştık. O gün dolar kuru 12 TL civarındaydı. Yani 12 TL civarında fiyat yaptığımız için şu anda üreticiden bir indirim almamız mümkün değil. Üretici ile yem/süt paritesi 1.20 seviyesindeyken çiğ süt tavsiye fiyatını açıklamıştık. Eskiden bu 1.30 seviyesinden oluyordu. Ülke durumu için üretici de elinden gelen desteği verdi.”

Dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta pazartesi günü kabine toplantısı sonrası açıkladığı desteklerle 18,4’teki tarihi zirvesinden 11 lira seviyelerine kadar çekilmiş, piyasalarda başta temel gıda maddeleri olmak üzere güçlü bir indirim beklentisi oluşmuştu.