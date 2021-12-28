CHP’den 20 Aralık mağdurlarına hukuki destek kararı: Servet transferi yapıldı

CHP’nin dövizdeki düşüş nedeniyle zarar edenlere hukuki destek verme kararı aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda eylül ayında başlayan faiz indirimleri, TL’de görülmemiş değer kayıplarına yol açmıştı. Kendi söylemleri sonucu 18’e kadar kadar fırlayan dolar kurunun önüne geçmek için 20 Aralık gününe kadar bekleyen cumhurbaşkanı, o akşamki kabine toplantısından sonra ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ adı verilen bir ürünü duyurmuş, bu açıklama sonrası Merkez Bankası ve kamu kurumlarının ‘arka kapı’ satışlarıyla dolar kuru bir gecede toparlanarak 11’lere kadar taşınmıştı. Birikiminin değerini korumak için panik alımları yapan vatandaşlarsa bu sert dalgalanmayla büyük paralar kaybetmişti.

CHP geçen hafta duyurulan ekonomik tedbirlerin ardından döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmada yüklü miktarda alım-satım yapanların incelenmesi, bunlar arasında bakanlar, cumhurbaşkanlığı bürokrasisi ve cumhurbaşkanına yakın isimlerin bulunup bulunmadığının araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istemişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre CHP yönetimi, iktidarın yeni finansal araç kararının açıklandığı 20 Aralık gecesi, bu kararlardan daha önce ‘haberdar edilen bir kesimin’ yüksek kurdan döviz bozduranların ‘vurgun, servet transferi’ yaptığı, yeni karara hazırlıksız yakalanan küçük yatırımcınınsa büyük zarar ettirildiği görüşünde.

Buna göre CHP yetkilileri, dünkü MKYK toplantısında bu konuda parti olarak atılacak adımları da belirledi. Toplantıda, Meclis denetim yollarının etkin olarak kullanılması, dövize örtülü müdahaleyle ‘haksız zenginleşme’ sağlayan kişilerin ortaya çıkarılması, ‘yargının harekete geçirilmesi’ ve yüksek kurdan aldığı döviz, sert düşüş nedeniyle elinde kaldığı için zarar eden yurttaşlara hukuki destek verilmesi kararı alındı.

Daha önce Merkez Bankası’nın ‘kayıp’ rezervleriyle ilgili ‘128 milyar dolar nerede?’ kampanyası başlatan CHP’nin 20 Aralık kararlarıyla ilgili tartışmayı da gündemde tutmayı planladığı belirtildi.

Hükümetin yeni kur politikası nedeniyle vatandaştan çok sayıda şikayet alındığını belirten CHP’li bir parti yöneticisinin “Biz vatandaşlarımıza yardımcı olacağız, uğradığı zarar nedeniyle şikayetçi olan, çarpılan vatandaşlarımıza önümüzdeki günlerden itibaren hukuki destek vereceğiz” diye konuştuğu kaydedildi.