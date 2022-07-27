Akşam Postası / 27 Temmuz 2022

‘ÖTV gecesi’ sonrası AKP’de ‘bilgi sızdı’ tartışması ete kemiğe büründü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ vaadini açıkladığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmesi AKP içinde kaşları çattı.

Bulgaristan vatandaşları Türkiye’ye pasaportsuz girebilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararıyla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanıdı.

Demirtaş, ortak adayın tarifini verdi: Hedef yüzde 80+1

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ortak adayın ‘kim’ olduğundan çok ‘ne’ olması gerektiğine dikkat çekerek, görüşlerini sıraladı: “Ortak aday bir kişi değil, bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü, birleşmiş bilincin aktarıcısıdır.”

Piyasalarda ‘resesyon’ korkusu: Dolar/TL 18’e dayandı

Dolar/TL, faiz ve döviz politikası başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki tercihlere dair endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürdü.

sahibinden.com’a ‘rekabet’ soruşturması: ‘Aşırı fiyat uyguladı’

Rekabet Kurulu, ‘sahibinden.com‘un emlak ve vasıta satış ve kiralama hizmetlerinde sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla üniversite harç ücretleri yüzde 36 zamlandı.

Saray’dan peş peşe ‘Suriye’ye operasyon’ mesajları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldıkları canlı yayın programlarında ‘Suriye’ye operasyon’ mesajları verdi.

CHP’den manifesto: Sağlık çalışanlarına vaatler; devlet hastaneleri yeniden açılacak

CHP’nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, partisinin iktidara gelmesi halinde getirilecek reformları duyurdu.

Ekonomist Oğuz: Ev alanlar uzun süre satamayacak

Fiyatlardaki yükselişin durdurulamadığı ve gelirlerin buna yetişemediği bir ortamda ev alarak birikimlerini korumak isteyenleri de zor günler bekliyor.

Apolas Lermi’den Ümit Özdağ’a 61 TL’lik dava

Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 61 TL’lik manevi tazminat davası açtı.

DSÖ uzmanlarından maymun çiçeği uyarısı: Zaman giderek daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için zamanın giderek daraldığını duyurdu.

Beş ayda ikinci saldırı: İlk kadın il belediye başkanının heykelinin baş ve elleri kırıldı

Türkiye’de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan anısına Mersin sahiline yerleştirilen heykelin baş ve el kısımları kırıldı.

Rusya şartını hatırlattı: Yoksa tahıl anlaşması çökebilir

Tahıl krizini sonlandıracak anlaşmanın koordinasyon merkezi bugün İstanbul’da açıldı. Rusya’dan açılış öncesi “Tarım ürünlerimizin ihracatına engel derhal kaldırılmazsa anlaşma çökebilir” açıklaması geldi.

Dışişleri duyurdu: Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna saldırı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Irak’ta Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna saldırıldığını duyurdu.

Suudi prens Yunanistan’daydı: Elimizde oyunun kurallarını değiştirecek çok şey var

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yunanistan’ı ziyaret etti. Başbakan Kiryakos Miçotakis’le görüşen Selman, bölgesel konularla enerji ve iş yatırımları hakkında konuştu.