DSÖ uzmanlarından maymun çiçeği uyarısı: Zaman giderek daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek için zamanın giderek daraldığını duyurdu.

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Maymun çiçeği virüsü Afrika’nın batısında ve ortasında sık görülen hafif viral bir enfeksiyon. Esas olarak yakın temasla bulaşan bu virüs, şimdiye kadar dünyanın diğer bölgelerinde nadiren görülürdü. Belirtileri arasında ateş, yorgunluk ve deride kabarıklıklar.

Maymun çiçeği virüsü için ‘acil durum’ ilan eden DSÖ’den salgına ilişkin yeni bir uyarı geldi. Virüs konusunda DSÖ’ye danışmanlık yapan bilim insanları, vakaların her iki haftada bir giderek katlandığını ve salgını kontrol altına almak için zamanın giderek daraldığını söyledi.

DSÖ, 2 Ağustos’a kadar 88 ülkede 27 binin üstünde vakanın tespit edilebileceğini tahmin etti. Son verilere göre yaklaşık 70 ülkede 17 bin 800 vaka saptandı. Reuters’a konuşan bilim insanları bunun ötesinde tahminde bulunmanın güç olduğunu belirterek, aylarca, belki de daha uzun süre boyunca virüsün yayılmaya devam edebileceğini kaydetti.

‘Fırsat penceresi daralıyor’

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde epidemiyoloji profesörü olan ve DSÖ’nün maymun çiçeği virüsü konusundaki uzman komitesinde bulunan Anne Rimoin, “Virüsün önünü almamız gerekiyor. Bunu yapmak için fırsat penceresi daralıyor” dedi.

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nde Küresel Sağlık Enstitüsü’nün başında bulunan Antoine Flahault, “Yayılma, bariz olarak kontrolsüz” dedi.

Bu ay başında Britanya’nın başkenti Londra’da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Harun Tulunay yaşadıklarını şöyle tarif etti: “‘Sanırım öleceğim’ dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum.”

DSÖ’nün dünya genelinde ‘acil durum’ ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu virüse karşı geliştirilen Imvanex aşısına satış izni vermişti.