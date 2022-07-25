Avrupa Birliği’nde ‘acil durum’ kararı: Maymun çiçeği aşısına onay

Avrupa Birliği (AB), maymun çiçeği hastalığı için ‘acil durum’ ilan edilince virüse karşı geliştirilen aşıyı onayladı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı dünya genelinde ‘acil durum’ ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu virüse karşı geliştirilen Imvanex aşısına satış izni verdi. Onayın verildiğini Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic duyurdu.

DSÖ cumartesi aldığı kararla, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını ‘endişe verici acil durum’ olarak tanımlamıştı. Kuruluşun bu kararı, virüsün yayılmasına karşı eşgüdümle müdahaleyi kolaylaştırıyor.

ABD ve Kanada da izin vermişti

AB daha önce aşının sadece çiçek hastalığına karşı kullanılmasına izin veriyordu. ABD ve Kanada ise aşının maymun çiçeği virüsüne karşı kullanılması için daha önce izin vermişti.

Bavarian Nordic’in CEO’su Paul Chaplin, “Onaylı bir aşının varlığı ülkelerin yeni çıkan hastalıklarla mücadelede hazırlık seviyesini artırabilir. Ancak bu sadece yatırım yapılması ve biyolojik hazırlık için yapısal planlamayla sağlanabilir” dedi.