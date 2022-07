 Saray’dan peş peşe ‘Suriye’ye operasyon’ mesajları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldıkları canlı yayın programlarında ‘Suriye’ye operasyon’ mesajları verdi.

Kalın, “Cumhurbaşkanımız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz” derken, Çavuşoğlu “Başkalarının ne dediği önemli değil ülkemize yönelik tehdidi bertaraf etmek bizim görevimiz” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmelerinden sonra verilen mesajlardan, Ankara’nın Suriye’de planladığı operasyona vize çıkmadığı sonucuna varılmıştı. Ardından dün Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’ye giderek Putin’le görüşeceği bildirilmişti.

İktidarın uzun süredir dilinden düşürmediği ama henüz bir adım atılmayan Suriye’ye operasyon hakkında Saray’dan art arda iki açıklama geldi. Farklı televizyon programlarında konuşan Çavuşoğlu ve Kalın, Suriye’ye yönelik bir operasyonun düzenleneceği, ‘bunun için kimseden izin alınmayacağını’ söyledi.

Mesajı Erdoğan vermiş

BloombergHT’de konuşan Kalın, Erdoğan’ın ‘her an bir askeri operasyon yapılacağını’ söylediğini aktardı. Kalın, şunları kaydetti: “Bizim Suriye’deki perspektifimiz, öncelikle BM’nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidiyle mücadelemiz devam ediyor. O yüzden de cumhurbaşkanımız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir.”

‘Ortak operasyon da yapabiliriz’

Suriye yönetimiyle, ‘ılımlı muhalefeti terörist olarak görmemesi’ durumunda ortak operasyon yapılabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, yine ‘izin almayacağız’ mesajı verdi.

İran’a da eleştiriler yönelten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İran’ın derdi ne? PJAK, PKK ve YPG’nin birbirinden farkı var mı? Hepsi terör örgütü. Kendi aralarındaki güç mücadelesi sebebiyle de farklı yorumlar var. İran’la daha önce teröristlerin temizlenmesi için görüşüyorduk. Rejimin yapacağı operasyona da destek veririz. Ama rejimin ılımlı muhalefeti de terörist olarak görmemesi gerekir. Herkes yorumda bulunabilir, ama yorumda bulunan ülkelerin kendilerine bir tehdit olduğunda neler yaptığını hepimiz gördük. Başkalarının ne dediği önemli değil ülkemize yönelik tehdidi bertaraf etmek bizim görevimiz. Aynı zamanda siyasi faydası da var çünkü Suriye’nin toprak bütünlüğü açısında önemli bu operasyon.”