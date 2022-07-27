Rusya şartını hatırlattı: Yoksa tahıl anlaşması çökebilir

Tahıl krizini sonlandıracak anlaşmanın koordinasyon merkezi bugün İstanbul’da açılıyor. Rusya’dan açılış öncesi “Tarım ürünlerimizin ihracatına engel derhal kaldırılmazsa anlaşma çökebilir” açıklaması geldi.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan tahıl krizine İstanbul’da varılan anlaşmayla çözüm bulundu derken Moskova yönetiminden dikkat çekici bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, kendi tarımsal ürünlerinin ihracatına engeller derhal kaldırılmazsa anlaşmanın bozulabileceğini söyledi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan ‘müşterek koordinasyon merkezi’nin bugün İstanbul’da açılacağını söyledi. Çavuşoğlu bu anlaşmayla sadece Ukrayna’nın değil Rusya’nın ihraç edeceği ürünlerin de önünün açılacağını belirtti.

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili de bu hafta Ukrayna’dan ilk tahıl yüklemesi ve ihracının beklendiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve AB, Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu. Böylece anlaşma Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalandı.