Adana’daki ithal atıkları araştırmak isteyen gazeteciler alıkonarak dövüldü

Adana’da ithal atıkları araştırmak isteyen gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, geri dönüşüm firmalarının patron ve çalışanları tarafından alıkonarak dövüldü.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’deki atık varlığı her geçen gün artıyor. Türkiye, 2001’de 543 milyon dolar atık ithal ederken 2021’de ithal edilen atığın değeri 14 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayında 6,8 milyar dolar atık ithal edilirken Türkiye’deki toplam atık miktarı 34 milyon ton.

Vedat Örüç’ün Twitter’dan aktardığına göre iki gazeteci bugün, Adana Geri Dönüşümcü Sanayiciler Sitesi’nde Akbulut G.D. ve Akgül G.D. firmalarının patron ve çalışanları tarafından alıkondu; sözlü tacize, hakarete maruz kaldı ve dövüldü.

Örüç, durumlarının iyi olduğunu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra firmalar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

DİSK Basın-İş, gazeteciler hakkında destek mesajı paylaştı: “Gazeteci Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, haber takibindeyken alıkonularak darp edildi. Sorumluları belli olan bu suç cezasız kalmayacak, failleri yargı karşısında hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız.”