Bakanlığa göre Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmamış: Onlar hammadde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü oldu” yorumlarına itiraz ederek “İthal edilenler çöp değil, sanayinin hammaddesi. Demir çelik sanayisinin getirip eritip yeni ürün ürettiği hammadde” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat, 2021’de AB ülkelerinden ihraç edilen atığın en büyük alıcısının 14,7 milyon tonla Türkiye olduğunu açıklamıştı.

Türkiye, 2020’de de 13,7 milyon tonla AB’den en çok atık ithal eden ülke olarak kayda geçmişti. Bunun büyük bölümü demir içeren metaldi.

Eurostat, geçen sene Türkiye’nin ithal ettiği çöpün 2004’e kıyasla üç kattan fazla arttığını, toplam ihraç edilen atık miktarınınsa neredeyse yarısına tekabül ettiğini bildirmişti.

Tabloya bakılarak yapılan “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü oldu” yorumlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar şöyle karşı çıktı: “İthal edilenler çöp değil, sanayinin hammadesi. Demir çelik sanayisinin getirip eritip yeni ürün ürettiği hammadde.”