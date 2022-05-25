Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ olmuş

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat, 2021’de AB ülkelerinden ihraç edilen atığın en büyük alıcısının 14,7 milyon tonla Türkiye olduğunu açıkladı.

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Türkiye, 2020’de de 13,7 milyon tonla AB’den en çok atık ithal eden ülke olarak kayda geçmişti. Bunun büyük bölümü demir içeren metaldi.

Türkiye’nin önü, dünyanın en büyük plastik atık ithalatçılarından Çin’in 2017’de çöp ithalatını yasaklamasıyla açılmıştı.

Diğer yandan Türkiye, 2020’de Britanya’nın en çok plastik atık gönderdiği ülke olmuştu. Ses getiren BBC ve Greenpeace araştırmaları bu atık ticaretinin korkunç boyutlarını ortaya koymuştu. Hatta Bloomberg ajansı, Britanya’daki süpermarket zinciri Tesco’dan atılan plastiklerin iki ay içinde Türkiye’ye varışını GPS’le izleyerek ortaya koymuştu.

Çöplerin bu yolculuğu 2021’de de değişmedi. Türkiye, geçen sene 14,7 milyon ton çöpü ithal etti.

Eurostat, bunun 2004’e kıyasla üç kattan fazla arttığını, toplam ihraç edilen atık miktarınınsa neredeyse yarısına tekabül ettiğini bildirdi.

İhraç edilen atıkların ikinci büyük alıcısıysa 2,4 milyon tonla Hindistan oldu. Hindistan’ı Mısır (1,9 milyon ton), İsviçre (1,7 milyon ton), Britanya (1,5 milyon ton), Norveç (1,4 milyon ton), Pakistan (1,3 milyon ton), Endonezya (1,1 milyon ton), ABD (0,9 milyon ton) ve Fas (0,6 milyon ton) takip etti.