Türkiye, Avrupa’nın çöpünü ‘çevre’ aşkına topluyormuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü oldu” yorumlarına itiraz ederek, çöp ithallerinin geri dönüşüm amacıyla yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat, 2021’de AB ülkelerinden ihraç edilen atığın en büyük alıcısının 14,7 milyon tonla Türkiye olduğunu açıklamıştı.

Türkiye, 2020’de de 13,7 milyon tonla AB’den en çok atık ithal eden ülke olarak kayda geçmişti. Bunun büyük bölümü demir içeren metaldi.

Eurostat, geçen sene Türkiye’nin ithal ettiği çöpün 2004’e kıyasla üç kattan fazla arttığını, toplam ihraç edilen atık miktarınınsa neredeyse yarısına tekabül ettiğini bildirmişti.

CNN Türk’e konuşan Bakan Kurum, bu tabloya bakılarak yapılan “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü oldu” yorumlarına karşı çıktı. Kurum, atık ithalatının ‘çevrecilik’ adına yapıldığını söyledi: ”Dünyaya hepimiz sahip çıkmamız gerekir diyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız yarın 2053 vizyonumuzu açıklayacak, hedefleri belirleyecek. Yeşil kalkınma diyoruz, döngüsel ekonomi diyoruz. Bu ağaçlarımızı, metalleri, demiri, her şeyi yeniden dönüştürmek zorundayız. Bu noktada biz son yıllarda giderek gelişen bir altyapıya sahibiz.

Karışık atık getiremezsiniz. 2021’de 12 milyon 700 bin ton metal gelmiş. Müteahhitler malzemeler konusunda sıkıntı çekiyor diyorsunuz. Bu maddeler eritilmiş ve yeniden kullanılmış. Geri dönüşümü olmayan bir şey gelemez, yasak. Geri dönüştürülebilenler getiriliyor ki buna bir sınır koyduk. 685 bin ton plastik gelmiş. Bu plastikler bahçe sulamalarında kullandığımız dönüştürülmüş plastikler.”

‘Atatürk Havalimanı’nda terminallerin hepsi kalacak’

Kurum, Atatürk Havalimanı’yla ilgili olaraksa şu bilgileri verdi: ”Atatürk Havalimanı’nda doğu batı yönündeki pist kalıyor. Diğer pisteyse bir millet bahçesi yapıyoruz. Tek pist devam edecek. Afet zamanında hizmet verecek. Kargo uçuşları yapılmayacak. Terminallerin hepsi kalacak. Bu binaları restore ederek fuar alanına çevireceğiz. Robotik alanlar oluşturacağız. Çocuklar gelip deneyler yapacak. Konut imarına kesinlikle açılmayacak. Hangarlar korunacak.”