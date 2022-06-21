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Yaramazlara biraz batar!

‘Plastik çöplüğü’nden manzaralar: Farklı kıtalardan pet şişeler Adana’da buluştu


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Avrupa’nın çöplerinin Adana’da olduğu haberlerini yalanlasa da kent dünyanın farklı uçlarından plastik çöplerin buluşma noktası oldu.

Deniz biyoloğu Sedat Gündoğdu, Adana sahillerinde bulduğu Çin ve Romanya menşeli iki plastik şişenin fotoğrafını paylaştı.


Fotoğraf: Sedat Gündoğdu

AB ülkelerinden ihraç edilen plastik atığın en büyük alıcısı konumundaki Türkiye’de özellikel Adana şehri bu konuda dünya basınının dahi gündemine geldi.

ABD merkezli Bloomberg haber ajansının muhabiri Kit Chellel, Londra’da çöpe atılan bir plastik atığın GPS’yle (uydu tabanlı radyonavigasyon sistemi) 3 bin 200 kilometre uzaktaki Adana’ya ‘yolculuğunu’ izlemişti.

Daha sonra Bakan Kurum bu haberin doğru olmadığını öne sürmüştü ama CHP Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Adana’ya giderek yurt dışından gelen plastik çöplerin fotoğraflarını çekip Kurum’u yalanlamıştı.

Adana bu sefer sahillerde görülen iki plastik şişeyle gündeme geldi. Şişelerden biri Çin diğeri de Romanya menşeli.

Gündoğdu sosyal medya hesabından pet şişeleri paylaşarak şöyle dedi: “Muhtemelen gemi taşımacılığı kaynaklı ancak gemilerde bu pet şişelerle su içiliyor olması da mantıklı değil. Ayrıca aynı sahillerde ithalat yoluyla getirilmiş çöplerle de çok defa karşılaşmıştık.”

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