Bakan ‘yalan’ dedi, CHP’li vekil videosunu çekti: Avrupa’nın çöp merkezi Adana

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Britanya’nın başkenti Londra’dan yola çıkan ve Adana’ya varan plastik atıklarla ilgili haberleri yalanlamasının ardından CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, plastik çöpleri yerinde tespit etti.

Adana’ya yurt dışından gelen tıbbi atık / Fotoğraflar: Burhanettin Bulut

ABD merkezli Bloomberg haber ajansının muhabiri Kit Chellel, Londra’da çöpe atılan bir plastik atığın GPS’yle (uydu tabanlı radyonavigasyon sistemi) 3 bin 200 kilometre uzaktaki Adana’ya ‘yolculuğunu’ izlemişti.

Bakan Kurum, haberi şu sözlerle yalanlamıştı: “Görüntülere ilişkin de incemeler yapılmış, görüntülerin yeni olmadığı anlaşılmış, o alanda herhangi bir tehlikeli atığa sahada rastlanmamıştır. Haber ve haberin içeriğinde yer alan tüm bilgiler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

Avrupa’dan gelen çöp

Adana Çukurova’da yerleşim yerlerinin hemen yakınında Avrupa’dan gelen çöpleri görüntüleyen Bulut şunları söyledi: “Burası bir çöp alanı değil, yerleşim birimlerinin hemen yanı başı. Buradan 1 kilometre ötede göl var. 3 kilometre ötede Çukurova’nın merkezi var. Her türlü çöp burada var. İngiltere’de Almanya’da tüketilmiş, ambalajı dünyanın en bereketli toprakları olan Çukurova topraklarına gömülmüş.”

Çöplerin kaçak olarak döküldüğünü kaydeden Bulut, şöyle devam etti: “Bu ürünler Türkiye’de satılan ürünler değil, burada plastik çöpleri yakmaya çalışmışlar. Adana’nın dört bir yanında bu görüntüleri görmek mümkün. Seyhan, Sarıçam, Yüreğir’de de bu çöplerden var. Önce bu çöpleri döküyorlar, üzerine toprakla kapatıyorlar. Daha sonra bir kez daha çöp döküp, üzerini kapatıyorlar. Katman oluşturuyorlar. Burası Greenpeace’in ölçüm yaptığı alanlardan birisi. Normal topraktan 400 bin kat fazla zehir içeriyor.

Elimizi nereye atsak plastik çöp çıkıyor. Türkiye’de poşetler paralı ama Avrupa’dan plastik çöp satın alıyoruz. Yüzlerce yılda erimesi mümkün değil. Kepçeyle tespit edilen çöpler belediye araçları taşıyor. Buralar şikayet sonrası tespit edilen yerler.“