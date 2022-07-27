Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sıfır atık’ hedefleyen Türkiye’de son durum: 34 milyon ton atık, çoğu ithal


Türkiye’deki atık varlığı her geçen gün artıyor. Türkiye, 2001’de 543 milyon dolar atık ithal ederken 2021’de ithal edilen atığın değeri 14 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk altı ayında 6,8 milyar dolar atık ithal edilirken Türkiye’deki toplam atık miktarı 34 milyon ton.

Fotoğraf: Greenpeace

Avrupa, kendi mevzuatlarına göre geri dönüştüremediği atığı Türkiye’ye ihraç ediyor.


DW Türkçe’den Pelin Ünker’e konuşan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyesi Utku Fırat, özellikle 2018’de Çin, Malezya, Tayland gibi ülkelerin atık ithalatını yasaklamasıyla Avrupa’nın çıkmaza girdiğini ve Türkiye’yi kurtarıcı olarak gördüğünü söyledi.

İthal edilen atıklar arasında da kurşun-asitli akümülatörler, galvanizli matlar, PET2ler, etilen-stiren polimerler, atık alüminyum oksit, bakır, çinko, çelik ve nikel bataryalar bulunuyor.

İki nedenden dolayı ithalat artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eski müsteşar yardımcılarından Prof. Dr. Mustafa Öztürk, ithalatın artmasını iki nedene bağladı: Çevresel hassasiyetlerin az olması ve ucuz iş gücü.

Öztürk “İşlenen atıklarla ilgili standartlar Avrupa Birliği normlarında olduğu zaman, hatta çalışma ortamı da o standartlarda olduğu zaman Türkiye’ye atık gelmesi mümkün değil” dedi.

‘Atık ithal etmeye ihtiyaç yok’

“Türkiye’de yaklaşık 34 milyon ton atık var” diyen Öztürk’e göre Türkiye’nin atık ithal etmesine gerek yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atıkların sanayide hammadde olarak kullanıldığını dile getiriyor. Öztürk’se buna karşın “Türkiye’nin kendi atıklarını geri kazanması halinde 650 milyon avroya yakın gelir elde edecek. Böyle bir kaynağımızı biz çöpe atıyoruz. Ama yabancı ülkelerin atığını değerlendirerek diyoruz ki biz döngüsel ekonomiye katkı veriyoruz. Yabancının atığıyla döngüsel ekonomi olur mu” dedi.

‘Sıfır atık istiyorsanız ithalatını kesin’

İktidarın sıfır atık projesine de değinen Öztürk ‘sıfır atık hedefleyen hiçbir ülkenin atık ithal etmediğini’ dile getirerek “Sıfır atık projesinde hedefe ulaşmak istiyorsanız. İthal, plastik atık ve benzeri atıkların Türkiye’ye girişini kesinlikle yasaklamanız lazım” dedi.

‘Plastik çöplüğü’nden manzaralar: Farklı kıtalardan pet şişeler Adana’da buluştu

Türkiye, Avrupa’nın çöpünü ‘çevre’ aşkına topluyormuş

Bakanlığa göre Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmamış: Onlar hammadde

Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ olmuş

Londra’daki plastik atığın Türkiye’ye yolculuğu…

‘Sıkı denetim’le tekrar başlamıştı: Avrupa’dan ithal atıklar zehir saçıyor

Yasak iki ay dayanabilmişti: 81 ile ‘plastik atık ithalatı’ genelgesi

Yasak iki ay dayanabildi: Plastik atık ithalatı ‘sıkı denetim’le tekrar başlayacak

Türkiye çöplüğe döndükten sonra: Plastik hurda ithalatı ‘resmen’ yasaklandı

Plastik atıkların yarıdan fazlası topu topu 20 şirketin marifeti: ExxonMobil ilk sırada

Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ mü!

Çöpü Türkiye’ye gidiyor: Avrupa tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklıyor

BBC, Britanya’nın Türkiye’ye gönderdiği atıkların izini sürdü: Geri dönüşüm bu mu?

15 yılda 173 kat arttı: Her gün 213 kamyon plastik atık ülkemize boşaltılıyor

Geri dönüşümde yüzde 1’de kalan Türkiye Britanya’dan plastik atık alımını artırıyor

Türkiye, dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri oldu

SON HABERLER