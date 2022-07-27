‘ÖTV gecesi’ sonrası AKP’de ‘bilgi sızdı’ tartışması ete kemiğe büründü

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘ÖTV indirimi’ açıklamasını yaptığı gece, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verilmesi AKP içinde kaşları çattı.

AKP’liler bürokrasiden bilgi sızdığına dair tartışmaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, iki gün önce gelenek haline getirdiği ‘mutfak’ konuşmalarında “İktidara geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi (özel tüketim vergisi) çizeceğiz” demişti.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Erdoğan’ın ÖTV konusundaki yetkileri artırıldı. Buna göre artık cumhurbaşkanı motorlu araç ÖTV ve matrahlarını üç katına kadar artırabilecek ya da sıfıra indirebilecek.

Bu durum AKP içinde tartışmalara neden oldu. CHP’liler bu açıklamayla uzun süredir devam eden ‘bürokrasiden bilgi akışı‘ iddialarını AKP içinde de ete kemiğe büründürdüklerini düşünüyor. Öyle ki CHP’li bir isme göre, bilgi doğrudan cumhurbaşkanlığından geldi.

AKP’lilerse bilginin parti içinden veya cumhurbaşkanlığından değil bürokrasi içindeki bir gruptan sızmış olabileceğine inanıyor.

AKP’lilere göre Kılıçdaroğlu açıklamayla parti içinde güven problemi yaratmayı hedefledi. Parti içinde bu konuda isim tartışması olmadığını aktaran AKP’li bir kurmay şunları söyledi: “Partimizin içinde CHP’ye bilgi verecek kimse yok. Ama sonuçta bu kararlardan bürokrasi de haberdar oluyor. Bir gruptan bu bilgi CHP’ye gitmişse ona bir şey diyemem.”

Kılıçdaroğlu geçen günlerde de KYK kredileri için “Ödemeyin” demişti. Açıklamanın bir hafta ardından Erdoğan borçların faizinin silindiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrası sosyal medyada Kılıçdaroğlu’na ‘teşekkür’ kampanyası başlatılmıştı.