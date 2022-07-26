Uzmanlardan ÖTV yorumu: ‘Erdoğan kararı’ bürokratik, indirim beklemiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi tartışılırken, uzmanlar ÖTV’de herhangi bir indirim kararı beklemiyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından saatler sonra Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Erdoğan’a bu konuda yetki verildi. Buna göre artık cumhurbaşkanı motorlu araç ÖTV ve matrahlarını üç katına kadar artırabilecek ya da sıfıra indirebilecek.

Bu kararın ardından otomobil alacakların vergi beklentisi güçlendi. Ama Reuters’a konuşan sektör kaynakları ve analistler ÖTV’de herhangi bir indirim kararı beklemiyor.

‘Tamamen bürokratik bir düzenleme’

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, “TL’deki değer kaybı nedeniyle fiyatlar arttığı için yıl sonuna kadar vergi matrahlarında tekrar bir değişiklik yapılması gerekebilir. Bu nedenle kanunda yapılan değişikliklerin tebliğe işlenmesi gerekiyordu. Değişikliği bundan ibaret görüyoruz. Böylece matrahların yükseltilmesi gerekirse alt düzenlemeler hazır olacak” dedi.

Ocakta ÖTV matrahındaki değişikliğin hızlı hareket etmek adına cumhurbaşkanı kararıyla yapıldığını hatırlatan otomotiv sektöründen bir kaynak da, değişikliği bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtti. Kaynak, şunları söyledi: “Tamamen bürokratik bir düzenleme. Her ne kadar tüketicilerde her zaman bir ÖTV indirim isteği olsa da, hükümet tarafında ÖTV indiriminin gündemde olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

ÖTV’nin bütçe için değeri hayati

Türkiye’de yeni taşıt satışlarında iki vergi alınıyor. ÖTV olarak alınan ilk vergi aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. ÖTV’li fiyatın üzerinden de KDV alınıyor.

TL’nin hız kesmeyen değer kaybı nedeniyle taşıtların fiyatları geçen yıldan bu yana keskin şekilde artarken, tedarik zincirlerindeki aksamadan dolayı bayilerde birkaç aydan önce taşıt bulunamıyor. Tüketiciler sürekli yükselen fiyatlar ve satılacak ürün bulunamaması nedeniyle geçen yıldan bu yana taşıtları tüketim aracından ziyade bir yatırım aracı olarak görmeye başladı.

Hükümet tarafından bakıldığındaysa yeni araç satışlarından alınan ÖTV, bütçenin başlıca gelir kalemlerinden birini oluşturuyor. İktidar, sadece motorlu araçlardan 142 milyar lira kazanmayı tahmin ediyor. Bu da bütçe gelirinin yüzde 6’sını oluşturuyor.