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Yaramazlara biraz batar!

Fed faiz artırdı


ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

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