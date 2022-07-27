Fed faiz artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.
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Yaramazlara biraz batar!
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