Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla üniversite harç ücretleri yüzde 36 zamlandı.
Resmi Gazete’deki kararla harç ücretleri, tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012’den beri harçlardan muaf tutuluyor ama ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödüyor.
Harç ücretleri yeni dönemde şöyle:
Tıp fakülteleri: 961 TL
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
Veterinerlik : 629 TL
Pilotaj: 765 TL
Bilgisayar: 630 TL
Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
Güzel Sanatlar: 513 TL
Fen Edebiyat: 463 TL
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
Açık Öğretim: 105 TL
Konservatuvar: 958 TL
Turizm: 463 TL
Uzaktan ve ikinci öğretim
Uzaktan ve ikinci öğretimlerdeki ücretler şöyle:
Veterinerlik fakültesi: 3471 TL
Pilotaj: 6944 TL
Bilgisayar: 2486 TL
Mühendislik: 2486 TL
Mimarlık: 2486 TL
Güzel sanatlar: 3130 TL
Fen edebiyat: 2084 TL
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1879 TL
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1670 TL
İletişim fakültesi: 1564 TL