Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla üniversite harç ücretleri yüzde 36 zamlandı.

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Resmi Gazete’deki kararla harç ücretleri, tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012’den beri harçlardan muaf tutuluyor ama ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödüyor.

Harç ücretleri yeni dönemde şöyle:

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL

Uzaktan ve ikinci öğretim

Uzaktan ve ikinci öğretimlerdeki ücretler şöyle:

Veterinerlik fakültesi: 3471 TL

Pilotaj: 6944 TL

Bilgisayar: 2486 TL

Mühendislik: 2486 TL

Mimarlık: 2486 TL

Güzel sanatlar: 3130 TL

Fen edebiyat: 2084 TL

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1879 TL

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1670 TL

İletişim fakültesi: 1564 TL