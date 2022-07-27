Dışişleri duyurdu: Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna saldırı

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Irak’ta Türkiye’nin Musul başkonsolosluğuna saldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür” dendi.

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Irak’ın Duhok bölgesinde sivillerin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından Bağdat yönetimi, Türkiye’yi suçlamış, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıya çağrılmıştı. Türkiye, suçlamaları reddedip PKK’yı sorumlu tutarken, BM Konseyi bugün Irak’ın çağrısıyla toplandı.

Saldırının görüşüldüğü saatlerdeyse Türkiye tarafından ‘Musul başkonsolosluğumuza saldırı’ açıklaması geldi.

Saldırıda can kaybı olmadığı belirtilirken, saldırının BM Konseyi’nin toplandığı saatlerde olmasına dikkat çekildi.

Açıklamada şunlar dendi: “Musul başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”