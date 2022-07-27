sahibinden.com’a ‘rekabet’ soruşturması: ‘Aşırı fiyat uyguladı’

Rekabet Kurulu, ‘sahibinden.com‘un emlak ve vasıta satış ve kiralama hizmetlerinde sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

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Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’ye soruşturma başlattı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30 Haziran’daki toplantısında tartışan Rekabet Kurulu’nun bulguları ‘ciddi ve yeterli’ gördüğü belirtildi.

Kurul, şirketin, çevrimiçi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığını gerekçe gösterdi.