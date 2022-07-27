Boğaziçi’nde hukuk fakültesi dekanı istifa etti: Yerine ‘kayyım rektör’ geldi

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran, ‘sağlık sorunları’nı gerekçe göstererek görevden ayrıldı. Dekanlık koltuğunda vekaleten ‘kayyım rektör’ Naci İnci oturacak.

Fotoğraf: Facebook

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün kurum içi bilgilendirme notunda şunlar yazıldı: “Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Prof. Dr. Selami Kuran fakülte kuruluş çalışmalarının tamamlanması ardından sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesine, asaleten yeni dekan ataması yapılana kadar Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekalet edecektir.”

Kuran’ın ismi fakültenin sitesindeki akademik kadrodan da silindi. Sitedeki dekanlık kısmında da Naci İnci, ‘dekan vekili’ olarak yer alıyor.

Boğaziçi’ne hukuk ve iletişim fakülteleri: ‘Truva atı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’yu atamış, hemen ardından bugüne kadar devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı.

Bulu’nun yardımcılık, danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemiş; bunun üzerine Erdoğan yeni bir hamleyle, şubat ayında üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar vermişti.

Akademisyenler, iki fakülteyi ‘Truva atı’na benzetmiş; rektörü meşru kılmak için gerekli kadroların bu fakülteler üzerinden verileceği savunulmuştu.

Daha sonra Bulu’yu görevden alan Erdoğan’ın atadığı ikinci ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin göreve gelmesiyle beraber üniversitede ‘kadrolaşma’ tepkileri artmaya başlamıştı.

İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında söz konusu fakültelere vekaleten kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

Bu yeni atamalarla birlikte 2 Şubat 2022’de hukuk fakültesi lisans programı senato üyesi akademisyenlerin itirazlarına rağmen usule aykırı olarak seçilmiş bir dekanın bulunmadığı senatodan geçmişti.

5 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde 1988’den günümüze üst yönetiminde aktif rol almış 46 akademisyen, bu üç fakülteye dışarıdan dekan atandığını açıklamış, bu atamaları kabul etmediklerini beyan etmişti.