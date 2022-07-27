Irak’ta Sadr yanlıları meclisi bastı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak meclis binasına girdi.

Fotoğraflar: AA

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge’nin önünde toplandı.

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek ‘kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge’den derhal çekilmelerini’ istedi.

Irak’taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani’yi göstermişti.

Sadr’dan ‘Çekilin’ çağrısı

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr giren destekçilerinden çekilmelerini istedi.

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından “Mesajınız yerine ulaştı. Yolsuzları ürküttünüz. İki rekat namaz kılıp barışçıl şekilde evinize dönebilirsiniz” dedi.

Sadr destekçileri, Şii liderin mesajı sonrası namaz kılarak Yeşil Bölge’deki Meclis binasından ve diğer alanlardan çekilmeye başladı.