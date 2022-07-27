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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti


Fenerbahçe, Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turunda veda etti.

Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Fotoğraf: AA

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