Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Fenerbahçe, Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turunda veda etti.
Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
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Yaramazlara biraz batar!
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