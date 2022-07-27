Beş ayda ikinci saldırı: İlk kadın il belediye başkanının heykelinin baş ve elleri kırıldı

Türkiye’de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan anısına Mersin sahiline yerleştirilen heykelin baş ve el kısımları kırıldı.

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Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandında rutin kontrol yaptı. Kültür Park’taki heykelin baş ve ellerinin kırılıp götürüldüğü fark edildi.

Belediyenin açıklamasında görüşlerine yer verilen park sorumlusu ziraat yüksek mühendisi Kerem Açıkel, heykele daha önce de benzer saldırının yapıldığını belirterek, “Emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart’ta da heykelin baş ve el kısımları çalınmış, hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı” dedi.

Açıkel, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan heykelinin restorasyonunun en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

Müfide İlhan kimdir?

1911’de İstanbul’da doğan Müfide İlhan bir öğretmen. 1946’da eşiyle birlikte eşinin memleketi Mersin’e yerleşti ve aktif siyasete başladı. 1950 yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den belediye başkanı seçildi. Siyasi çatışmalar nedeniyle Aralık 1951’de görevinden ve partisinden ayrıldı. 1996’da hayatını kaybetti.