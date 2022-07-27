Fatsa’da su kaynaklarını savunan köylülere müdahale: ‘Basın özgürlüğü şu anda yok’

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti.

Görsel: Twitter

BirGün’den Gökay Başcan’ın aktardığına göre Sefaköy Köyü’nün tek içme suyu ve yurttaşların tarımda kullandığı su Sağlık Alabalık Restaurant’a kiralandı. Suyun satılamayacağını bölge halkının temel ihtiyacı olduğunu belirten yurttaşlar dava açtı. Yerel mahkeme bölge halkının lehine karar verdi. Karar restoran sahibi tarafından temyiz edildi. Samsun İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay kararı bölge halkının aleyhine bozdu.

Kaynak suyunu restorana bağlamak için gelen yetkililerle ile bölge halkı arasında gerginlik çıktı. Jandarma biber gazıyla müdahale etti, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diyerek tepki gösterdi. Bir jandarma uzman onbaşının müdahalesini cep telefonuna kaydetmeye çalışan yurttaş arasında şu diyalog geçti:

Jandarma: Zor kullanacağım video çekmeyin.

Yurttaş: Basın özgürlüğü var mı?

Jandarma: Basın özgürlüğü var, şu anda yok.

Yurttaş: Nasıl yok, bununla ilgili kanun nedir?

Jandarma: Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size.