Piyasalarda ‘resesyon’ korkusu: Dolar/TL 18’e dayandı

Dolar/TL, faiz ve döviz politikası başta olmak üzere ekonomi yönetimindeki tercihlere dair endişeler, yüksek enflasyon ve küresel resesyon korkusuyla 18 seviyesine doğru yükselişini sürdürdü.

Saat 10:20 itibariyle dolar/TL 17,88 seviyesinde işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını, yarın da Merkez Bankası’nın yıl sonu için mevcut yüzde 42,8 enflasyon tahminindeki muhtemel revizyonu ve cuma MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) finansmana erişimi de konu alacak konuşmasını takip edecek.

Piyasalarda ayrıca bugünlerde başlayan ve beş haftada 30 milyar dolar değerinde tahmin edilen kurumsallara ait kur korumalı mevduat (KKM) dönüşlerinin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı izlenecek.

Bu kapsamda Resmi Gazete’de bugün yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre KKM’de 2022 sonuna kadar dönüşen tutarlara ilişkin kurumlar vergisi istisnası, kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara da uygulanacak. Bu tarih önceki kararda 31 Mart’tı.

Fed, faizi 75 baz puan artırabilir

Fed’in bugün sona erecek para politikası toplantısının ardından TSİ 21:00’de 75 baz puan faiz artırımı açıklaması bekleniyor. Yatırımcılarsa faiz artırımının boyutunun iki yönlü değişebileceğine de ihtimal verdiklerinden dolar gibi güvenli liman olarak görülen yatırımları tercih ediyorlar.

Piyasalarda bugün itibariyle Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanırken, vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor.

TL yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybetti

Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, nisan sonundan haziran sonundaki BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14,8’lerden 17,5’e kadar yükselmişti.

BDDK kararıyla kur geçici olarak 16’ya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. TL son haftalarda günlük yüzde 0,3-0,5 değer kaybı yaşıyor.

Dolar/TL geçen haftayı 17,76 seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saat 08:47’de güne 17,8725/17,8750 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 17’ye yaklaşırken yılbaşından beri kaybı yüzde 26’yı aştı.

Enflasyon tahmini

MB’nin perşembe yılın üçüncü raporunda yıl sonu enflasyon tahminini 42,8’den yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

MB’nin piyasanın yüzde 70 olan beklentisine ne kadar yaklaşacağıysa bilinmiyor. Banka daha önceki enflasyon tahminleri revizyonlarında piyasa tahminlerinden hayli düşük seviyeleri tercih etmişti.

Reuters anketine göre enflasyonun üçüncü çeyrekte yüzde 85’e yükseldikten sonra yılı yüzde 70 seviyesinde bitireceği tahmin ediliyor.

MB’nin faiz ısrarı

Merkez Bankası ayrıca geçen hafta faize değil, kredi ve likidite yönetimi gibi makroihtiyati tedbirlere yönelmeyi sürdüreceğini belirterek politika faizini yüzde 14’te tutmuştu.

MB, BDDK başta olmak üzere son dönemde kurumsal ve bireysel kredilere getirilen sınırlar kurumların finansmana erişim konusunda eleştirileri beraberinde getirmişti. Ekonomi yönetimi net ihracata yönelik kredileri hala teşvik ediyor ama TL kredilerin maliyeti belirli kurumsal krediler hariç her alanda yükseliyor.